95 شاحنة مساعدات فقط دخلت غزة بالأمس وسط تفاقم الكارثة الإنسانية

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة خنق قطاع غزة بالتجويع الممنهج، حيث لم تدخل يوم الاثنين سوى 95 شاحنة مساعدات إنسانية، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الصحية والغذائية والخدماتية.

وأوضح المكتب في بيان صحفي (رقم 920)، أن غالبية الشاحنات التي دخلت تعرضت للنهب بسبب الفوضى الأمنية التي يزرعها الاحتلال ضمن خطة مدروسة لـ"هندسة الفوضى والتجويع"، بهدف ضرب تماسك المجتمع الفلسطيني وتفكيك صموده.

وأشار البيان إلى أن استمرار جريمة التجويع الممنهج وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تطال أكثر من 2.4 مليون إنسان، في ظل انهيار شامل للبنية التحتية واستمرار حرب الإبادة الجماعية.

وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية في القطاع، داعياً المجتمع الدولي والدول العربية إلى التحرك العاجل لفتح المعابر بشكل دائم، وضمان تدفّق المساعدات الغذائية والطبية وحليب الأطفال بكميات كافية وآمنة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.