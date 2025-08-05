أوكسفام: تردنا مناشدات من الأمهات في غزة لتأمين الغذاء لأطفالهن

قالت مسؤولة الإعلام والاتصال في أوكسفام، غادة الحداد، إن مناشدات من الأمهات في قطاع غزة تردنا لتأمين الغذاء لأطفالهن الجائعين.

وأضافت الحداد، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن سياسة التجويع في غزة تشمل الجميع، بمن فيهم الطواقم الطبية

وأشارت إلى أن تدمير "إسرائيل" للأراضي الزراعية في غزة، يفاقم كارثة نقص الغذاء، لافتة إلى أن سياسة التعطيش الإسرائيلية في غزة أدت إلى انتشار كثير من الأوبئة.

وذكرت الحداد، أن معظم سكان قطاع غزة فقدوا منازلهم ويعيشون في خيام تالفة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.