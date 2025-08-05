"التربية" تصدر إعلانا جديدا لطلبة الثانوية العامة في غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، أنه يسمح لطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة الذين تقدموا للامتحانات عام 2023 ولم يستوفوا متطلبات النجاح بالتسجيل للتقدم كمشترك جديد لتقديم الامتحانات مع طلبة العام 2024 في جميع المباحث.

وبينت الوزارة في الإعلان، أنه يمكن لهذه الفئة من الطلبة التسجيل من خلال اتباع نفس التعليمات الخاصة بطلبة الثانوية العامة لعام 2024 المرفقة مع هذا الإعلان.

ويمكن التسجيل من خلال اتباع التعليمات التالية:









وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، الأسبوع الماضي، نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وفي مناطق الشتات، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة، الذي حرم الآلاف من طلبة القطاع من التقدّم للامتحانات.