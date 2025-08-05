أوتشا: غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يوميا لإنهاء المجاعة

أكدت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن قطاع غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يوميا لإنهاء المجاعة التي تعانيها جراء الحصار وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" منذ 22 شهرا.

وقال جينس ليركي، متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في تصريحات صحفية، إنه لا ينبغي توقّع "تصفيق الجميع أو تقديم الشكر" لمجرد وصول كميات قليلة من المساعدات إلى غزة مؤخرا.

وأشار إلى وجود "احتياجات هائلة" في غزة للمساعدات الإنسانية والغذائية، مبينا أن "الناس هناك يموتون حرفيا كل يوم".

فيما أفاد المتحدث الأممي بأن المساعدات التي تدخل غزة "غير متناسبة على الإطلاق" مع احتياجات الفلسطينيين هناك.

وشدّد على أن المساعدات وحدها لا تكفي لحل المجاعة القائمة في غزة، داعيا إلى ضرورة وصول شاحنات محمّلة بالمساعدات التجارية إلى غزة أيضًا، إلى جانب المساعدات الإنسانية.

ونوّه متحدث "أوتشا" إلى وجود آلاف الأطنان من المساعدات بما في ذلك المواد الغذائية، تنتظر في الخارج على حدود غزة، حيث لا تسمح "إسرائيل" بدخولها.