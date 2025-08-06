الاحتلال يعتقل 6 صيادين من بحر وسط غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، 6 صيادين فلسطينيين من بحر وسط قطاع غزة، عقب محاصرة مركبهم.

وأفاد مراسلنا إن زوارق الاحتـلال الحربية حاصرت مركب صيد فلسطيني في بحر وسط القطاع واعتقلت 6 صيادين أشقاء كانوا على متنه.

وبيّنت أن المعتقلين هم: وسام برهم القرعان، محمد برهم القرعان، بدر برهم القرعان، مصطفى برهم القرعان، سمير برهم القرعان، وإبراهيم برهم القرعان.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان قد أعلن السبت 14 تموز/ يوليو الماضي، حظرًا تامًا على بحر قطاع غزة، ما يفاقم معاناة الصيادين، الذين يحاولون بمخاطرة كبيرة إعالة أُسَرهم بما تبقى من قوارب صيد صغيرة.

واستنادًا للمعطيات المتوفرة، فإن حوالي 95% من البنية التحتية لقطاع الصيد تضررت بشكل مباشر بسبب الحرب، في وقت ارتقى فيه أكثر من 210 شهداء من العاملين في القطاع، بينهم 60 صيادًا استشهدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى البحر أو العمل فيه.