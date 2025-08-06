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الأمم المتحدة: سوء التغذية يهدد حياة الأمهات والرضّع في غزة وسط تفاقم الكارثة الإنسانية

الرسالة نت

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 4 من كل 10 نساء حوامل أو مرضعات في قطاع غزة يعانين من سوء تغذية حاد، في ظل تفاقم أزمة الغذاء نتيجة الحصار والعدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأشار الصندوق إلى أن 1 من كل 7 مواليد في غزة يحتاج إلى رعاية مركزة للبقاء على قيد الحياة، في وقت تتدهور فيه الخدمات الصحية بشكل خطير بسبب نقص المعدات الطبية وانهيار البنية التحتية للمستشفيات.

وأكد التقرير أن الجوع وسوء التغذية، إلى جانب تفشي الأمراض، باتت تتسبب بوقوع وفيات في القطاع، محذراً من أن الوضع الإنساني بلغ مرحلة كارثية تتطلب تدخلاً عاجلاً.

ودعا صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول إنساني واسع النطاق إلى غزة، من أجل إنقاذ الأرواح ومنع مزيد من التدهور في صحة السكان، خاصة النساء والأطفال.

 

 

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غزة حصار إبادة الأمهات والرضع

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