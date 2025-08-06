الكرامة تدعو نساءَ العالم إلى التضامنِ الفعّال مع نضالِ المرأةِ الفلسطينية

جدَّدَت حركةُ نساءِ فلسطين الكرامة دعوتَها نساءَ العالمِ كافّةً للانخراطِ في موجةٍ جديدةٍ من التضامنِ الفعّالِ والمتصاعدِ مع نساءِ فلسطين وفي المُقدِّمةِ منهنّ نساءُ قطاعِ غزّة اللواتي يُواجِهْنَ يوميًّا الإبادةَ والتجويعَ والتشريدَ تحتَ نارِ الاحتلالِ الصهيونيّ والقنابلِ الأمريكيةِ والأوروبية داعيةً في بيانٍ صدرَ اليوم إلى اعتبارِ يومي 16 و17 من شهرِ آب أغسطس الجاري أيّامًا للتضامنِ الفعّالِ مع نضالِ المرأةِ الفلسطينيةِ في قطاعِ غزّة

وجاء في بيانِ الكرامة: إنّنا في هذهِ اللحظةِ المفصليةِ من نضالِنا ندعو نساءَ العالمِ إلى

مُقاطعةِ المنظماتِ النسويةِ الصهيونية التي تتورّطُ في تبييضِ صورةِ الاحتلالِ وإعلانِ قطيعةٍ نسويةٍ شاملةٍ معها بوصفِها أدواتٍ استعماريةً تتناقضُ مع أبسطِ مبادئِ التضامنِ الإنسانيِّ والتحرّرِ النسويِّ وندعو إلى رفضِ كافّةِ أشكالِ التطبيعِ مع هذهِ المنظماتِ الصهيونية تحتَ شعاراتٍ مثل الحوار والعمل النسوي والسلام وغيرها من شعاراتٍ زائفةٍ ومُخادِعة

وأضافَ البيان: ندعو إلى تنظيمِ فعالياتٍ ونشاطاتٍ شعبيّةٍ نسويّةٍ تقودُها النساءُ المُناضِلات وتُعبّرُ عن أصواتِهِنّ نصرةً للمرأةِ الفلسطينيةِ في غزّة ودعمًا لصمودِها الأسطوريِّ في مواجهةِ جرائمِ الحربِ الإسرائيلية وتعزيزًا للنضالِ المُشترك من أجلِ التحرّرِ الوطنيِّ والاجتماعيِّ

وطالبت الكرامةُ بإطلاقِ أوسعِ حملةٍ شعبيةٍ للمطالبةِ بالإفراجِ الفوريِّ عن الأسيراتِ الفلسطينياتِ في سجونِ الاحتلال وفي مُقدِّمتهِنّ المريضاتِ والقاصراتِ والإفراجِ عن جميعِ الأسرى والأسيراتِ من معتقلاتِ القهرِ الصهيونيِّ ودعمِ الحملاتِ التي تُنظِّمُها شبكةُ صامدون للدفاعِ عن الأسرى الفلسطينيين

وشدَّدَت الكرامةُ على ضرورةِ مقاطعةٍ شاملةٍ للمنتجاتِ الإسرائيلية باعتبارِها جزءًا من أدواتِ تمويلِ آلةِ الحرب وللضغطِ الاقتصاديِّ والسياسيِّ على الاحتلال

ومُقاطعةِ البرامجِ والمؤسساتِ الأكاديميةِ الصهيونية التي تتواطأُ مع منظومةِ الاستعمار وتُشارِكُ في إنتاجِ خطابِ الهيمنةِ والعنصرية

وفي هذا السياق توجَّهَت الكرامةُ بتحيّةٍ نضاليةٍ خاصةٍ إلى نساءِ إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ونساءِ وشعوبِ السكّانِ الأصليين في كلِّ العالم اللواتي وقفْنَ بصَلابةٍ إلى جانبِ نضالِ شعبِنا وشاركنَ في حملاتِ كسرِ الحصار واستجبْنَ لنداءِ شعبِنا

وإلى المرأةِ السوداءِ في الولاياتِ المتحدةِ الأمريكية المُناضِلةِ ضدَّ العنصريةِ والمُلْهِمَةِ في كفاحِها التاريخيِّ من أجلِ الحريةِ والعدالة

وختمت الكرامةُ بيانَها الذي صدرَ بعدّةِ لغاتٍ بالتأكيدِ على وحدةِ نضالِ النساء في مواجهة الاستعمار والصهيونية