حماس تدين قرار إبعاد مفتي القدس وتدعو لتحرك عربي وإسلامي لحماية الأقصى

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد مفتي القدس الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى المبارك، واعتبرته إجراءً تعسفيًا يندرج ضمن محاولات الاحتلال المستمرة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى، عبر سياسة التضييق والانتهاكات بحق الأئمة والخطباء والمصلين.

وأكدت الحركة في بيان لها أن إبعاد الشيخ حسين يأتي في سياق استهداف منهجي لأئمة وخطباء الأقصى من خلال الاعتقالات والإبعادات، في محاولة لتفريغ المسجد من رموزه الدينية وإفساح المجال أمام المستوطنين والمتطرفين الصهاينة لاقتحاماته اليومية وحملات التهويد المتصاعدة.

ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحرك عاجل وجاد لوقف الإجراءات التهويدية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مؤكدة أن الأقصى يواجه حملة تهويد مسعورة تهدد هويته الإسلامية.

وشددت الحركة على ضرورة توفير سبل الحماية للمقدسات في مدينة القدس، والتصدي لمخططات الاحتلال الهادفة إلى تغيير معالمها وفرض وقائع جديدة على الأرض.