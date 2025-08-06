شهيد و30 إصابة باستهداف الاحتلال منتظري المساعدات شمال غرب غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 30 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعًا لمنتظري المساعدات الإنسانية في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة، بالقرب من منطقة زيكيم.

وأفادت مصادر طبية أن طواقم الإسعاف والطوارئ تمكنت من انتشال جثمان الشهيد ونقل المصابين إلى المستشفيات، حيث وُصفت بعض الإصابات بالخطيرة، في ظل ظروف صحية وإنسانية بالغة الصعوبة نتيجة استمرار العدوان والحصار.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما أولئك الذين ينتظرون المساعدات في مشاهد يومية تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.