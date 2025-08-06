سرايا القدس وكتائب القسام تعلنان استهداف قوات وآليات الاحتلال جنوب خانيونس وشرق غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان عاجل اليوم، عن قصفها المشترك مع كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، محضن آليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الحشاشين جنوب مدينة خانيونس، باستخدام قذائف الهاون الثقيل، مؤكدين تحقيق إصابات دقيقة في صفوف قوات العدو.

وفي سياق متصل، أفادت كتائب القسام أنها استهدفت مساء أمس الثلاثاء جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة موجهة من طراز "تاندوم"، أثناء تمركزها في محيط "منتزه المحطة" شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

ويأتي هذا التصعيد في إطار الرد المتواصل لفصائل المقاومة الفلسطينية على جرائم الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على استمرار المقاومة في استنزاف قوات العدو وآلياته العسكرية على كافة محاور الاشتباك.