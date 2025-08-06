853 شاحنة مساعدات فقط دخلت خلال 10 أيام من أصل 6,000 مطلوبة

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن أرقام صادمة لأعداد شاحنات المساعدات التي سُمح بدخولها إلى القطاع منذ إعلان الاحتلال الإسرائيلي فتح المعابر جزئياً قبل عشرة أيام، حيث بلغ إجمالي الشاحنات 853 فقط، بمعدل لا يتجاوز 85 شاحنة يومياً، من أصل 6,000 شاحنة كان يفترض دخولها في نفس الفترة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وأشار المكتب في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الأرقام تعكس استمرار الاحتلال في سياسة خنق غزة وتجويع سكانها، حيث يحتاج القطاع إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات ووقود يومياً لضمان الحد الأدنى من متطلبات القطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية.

وأوضح البيان أن الكميات التي يتم إدخالها لا تمثل سوى "قطرة في بحر الحاجة"، ولا تكفي لسد الفجوة المتفاقمة مع اتساع رقعة الكارثة الإنسانية في القطاع، في ظل انهيار شبه كامل في الخدمات الصحية والبنية التحتية، وتصاعد خطر المجاعة والأوبئة.

وحمل المكتب الإعلامي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذا الحصار الخانق، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والضغط الجاد من أجل فتح المعابر بشكل كامل ودائم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بوفرة وكثافة لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة.