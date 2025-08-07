24 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم بينهم ستة من منتظري المساعدات

الرسالة نت

استُشهد 24 فلسطينيًا، منذ ساعات فجر اليوم الخميس، جراء سلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت تتصاعد فيه الهجمات الجوية والمدفعية بشكل عنيف وسط تدهور إنساني غير مسبوق.

وأفادت مصادر طبية أن من بين الشهداء ستة من المدنيين كانوا بانتظار الحصول على مساعدات إنسانية، ما يسلط الضوء مجددًا على مخاطر التجويع والقتل التي يتعرض لها السكان المحاصرون خلال محاولاتهم تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية.

وتتزامن هذه الهجمات مع تصعيد مستمر من قبل الاحتلال، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، خاصة في ظل شحّ المساعدات واستهداف مراكز الإيواء والتوزيع.

