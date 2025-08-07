استشهاد الطفل محمد زكريا عصفور (16 شهرًا) من خان يونس نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج

توفي، صباح اليوم الخميس، الطفل محمد زكريا عصفور، البالغ من العمر 16 شهرًا، من سكان مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك جراء سوء التغذية الحاد وعدم توفر العلاج اللازم في ظل الحصار الخانق والعدوان المستمر على القطاع.

وتعد وفاة الطفل محمد واحدة من سلسلة وفيات الأطفال في غزة، الذين يُتركون لمواجهة التجويع والمرض دون أدنى مقومات الحياة، وسط انهيار تام في القطاع الصحي وعجز المستشفيات عن تقديم الرعاية اللازمة.

وتحذر الجهات الصحية والإنسانية من تزايد حالات الوفاة بين الأطفال، في ظل استمرار الاحتلال في منع دخول المساعدات الأساسية ومنع الإجلاء الطبي للمرضى.

ويحمّل أهالي القطاع الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق أطفال غزة، الذين يموتون بصمت يومًا بعد يوم.