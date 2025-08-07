غزة: 92 شاحنة فقط دخلت الأربعاء وسط فوضى و"هندسة تجويع" ممنهجة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسة "هندسة التجويع والفوضى"، عبر تقليص دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر، وخلق حالة من الفوضى الأمنية المتعمدة التي تعرّض المساعدات للنهب والسطو.

وأوضح البيان أن ما دخل إلى قطاع غزة يوم الأربعاء لم يتجاوز 92 شاحنة فقط من المساعدات والبضائع التجارية، وهو ما يمثل أقل من 14% من الحصة المفترضة، فيما يمنع الاحتلال إدخال أكثر من 6,600 شاحنة إغاثية ضرورية، ويواصل إغلاق المعابر أمام تدفق المساعدات.

وأشار المكتب إلى أن غزة بحاجة يوميًا إلى أكثر من 600 شاحنة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان، البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية جراء الحرب والإبادة المتواصلة.

وحذّر البيان من أن الاحتلال يسعى من خلال هذه السياسة إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وضرب صموده، محمّلًا الاحتلال وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية. كما دعا الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحرك جاد لفتح المعابر وضمان تدفق الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.