حماس: العدوان على غزة لن يكون نزهة وثمنه سيكون باهظًا

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تصريح صحفي اليوم، تعقيبًا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لقناة "فوكس نيوز"، إنّ ما يخطط له مجرم الحرب نتنياهو هو استكمال لنهج الإبادة والتهجير، عبر ارتكاب المزيد من الجرائم بحقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.

وأضافت الحركة أن تصريحات نتنياهو تمثّل انقلابًا صريحًا على مسار المفاوضات، وتكشف بوضوح الدوافع الحقيقية وراء انسحابه من الجولة الأخيرة، رغم اقتراب التوصّل إلى اتفاق نهائي.

وقالت حماس إنّ مخططات نتنياهو لتوسيع العدوان تؤكّد بما لا يدع مجالًا للشك أنّه يسعى للتخلّص من أسراه، والتضحية بهم، خدمةً لمصالحه الشخصية وأجنداته الإيديولوجية المتطرّفة.

وأضافت أنّ غزّة ستبقى عصيّة على الاحتلال، وعلى محاولات فرض الوصاية عليها، وأنّ توسيع العدوان على الشعب الفلسطيني لن يكون نزهة، وسيكون ثمنه باهظًا ومكلفًا على الاحتلال وجيشه النازي.

وختمت الحركة تصريحها بدعوة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى إدانة ورفض هذه التصريحات الخطيرة، والتحرّك العاجل لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقّه في تقرير مصيره، ومحاسبة قادة العدو على جرائمهم المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.