ألمانيا تعلّق صادرات العتاد العسكري إلى (إسرائيل) وتدعو لوقف إطلاق النار

أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، أن حكومته قررت تعليق صادرات العتاد العسكري إلى (إسرائيل)، والتي يمكن أن يُستخدم في الحرب على قطاع غزة، حتى إشعار آخر، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي من استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وقال ميرتس في تصريحات صحفية: "قررنا وقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تُستخدم في غزة"، مشددًا على أن مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى باتت "من أهم أولويات ألمانيا"، في ضوء تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

وأضاف: "ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار معاناة السكان المدنيين في غزة"، داعيًا إلى حماية المدنيين ورفع الحصار عنهم.

كما حث الحكومة الإسرائيلية على "عدم اتخاذ أي خطوات أخرى نحو ضم الضفة الغربية"، معتبرًا أن مثل هذه الخطوات تُقوّض فرص التوصل إلى حلّ سياسي شامل.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن ألمانيا تُعد ثاني أكبر مصدر للمعدات العسكرية إلى (إسرائيل) بعد الولايات المتحدة، مما يجعل قرارها الأخير ذا دلالات استراتيجية كبيرة، ويشكّل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على تل أبيب لوقف الحرب والامتثال للضغوط الدولية.

يأتي هذا القرار في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لإنهاء الحرب المستمرة على غزة، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية متفاقمة ونقص حاد في الغذاء والدواء، وتزايد الدعوات إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين.