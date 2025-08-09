"المحامين العرب" يدعو لوقفات أسبوعية ضد عدوان "إسرائيل" على فلسطين

دعا اتحاد المحامين العرب، الجمعة، إلى تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام للاتحاد النقيب المكاوي بن عيسى، في افتتاح ندوة علمية بالعاصمة تونس، على هامش اجتماع المكتب الدائم للاتحاد بعنوان "فلسطين باقية.. لا للمساومة لا للتهجير لا للتصفية".

ويستمر الاجتماع يومي الجمعة والسبت، ويبثه حساب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس على منصة فيسبوك.

وفي الاجتماع، قال بن عيسى: "نحن إزاء فاجعة لأمة العرب وليس لفلسطين فقط. حيث يمزق الوطن الفلسطيني وتنتهك حرمات شعبه".

وأضاف: "لم يترك العدوان حجرا ولا بشرا ولا طفلا ولا سيدة ولا شيخا إلا ونالته الآلة الحربية المدعومة من الولايات المتحدة".

وتابع: "على اتحاد المحامين العرب وكل النقابات العربية أن تنتقل من سياسة إصدار بيانات لإدانة هذا العدوان إلى مرحلة عملية، وأقترح تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتنظيم محاكمات صورية لنوضح للرأي العام الدولي أننا مع الحق الفلسطيني".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.