غوتيريش: قرار "إسرائيل" احتلال غزة مثير للقلق جدا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن قرار "إسرائيل" احتلال مدينة غزة مثير للقلق جدا، وأن هذه الخطوة الخطيرة ستعمق مأساة ملايين الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان أصدره غوتيريش، الجمعة، تعليقا على قرار "إسرائيل" احتلال مدينة غزة، ضمن خطة تدريجية تهدف لاحتلال القطاع بالكامل، وتهجير أهالي المدينة الواقعة شمالي القطاع إلى جنوبه.

وأكد أن هذا القرار سيُعرّض حياة الكثير من المدنيين في غزة للخطر، بما فيهم الأسرى المتبقين.

وشدد غوتيريش، على استمرار المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة وبلوغها أبعادا مروعة.

ولفت إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير سيؤدي إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين، ومقتل المزيد من المدنيين، وتدمير المزيد من المباني، وزيادة معاناة الفلسطينيين في غزة.

وجدد غوتيريش، دعواته للتوصل لوقف إطلاق نار فوري ودائم، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون معوقات، وتبادل الأسرى.

كما دعا حكومة الاحتلال مرة أخرى للالتزام بمسؤولياتها المنوطة في القانون الدولي.

وأكد غوتيريش، أن هذه الخطوة تتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19 يوليو/ تموز 2024، وينص على أن "إسرائيل" ملزمة بوقف أنشطة الاستيطان الجديدة فورا، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء وجودها غير القانوني في هذه الأراضي، بما في ذلك غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن.

وقال: "من دون إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني، وضمان حل الدولتين، لن يكون من الممكن إيجاد حل مستدام لهذا الصراع".

وأكد الأمين العام الأممي على أن "غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب أن تبقى كذلك".