الشيكل يتهاوى بعد قرار حكومة الاحتلال.. هل تترقب الأسواق الأسوأ؟

تراجعت عملة الشيكل، الجمعة، إلى 3.43 شيكل مقابل الدولار، بعد أن كانت قد سجلت مساء الخميس 3.41 شيكل، وذلك عقب تقارير عن موافقة الحكومة على قرار أثار قلق الأسواق.

ويأتي هذا الهبوط وسط مخاوف متزايدة من تصعيد أمني طويل الأمد، وتعبئة واسعة لقوات الاحتياط، إضافة إلى تداعيات محتملة على الاقتصاد الإسرائيلي، تشمل تراجع ثقة المستثمرين وتباطؤ النمو.

وكان بنك إسرائيل قد أبقى في 7 يوليو الماضي، سعر الفائدة عند 4.5% للشهر الثاني عشر على التوالي، في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الأوضاع الأمنية وتداعيات الحرب في غزة.

وخفّض قسم الأبحاث في البنك توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 3.3%، مع رفع توقعات 2026 إلى 4.6%، متوقعًا أن يصل عجز الموازنة بنهاية 2025 إلى 4.9%، متجاوزًا السقف القانوني.

كما رجّح البنك خفض الفائدة ثلاث مرات خلال العام المقبل لتستقر عند 3.75% في منتصف 2026، شريطة عدم استمرار القتال في غزة بعد يوليو المقبل، وهو احتمال بات مشكوكًا فيه بعد قرار الحكومة الأخير.

وفيما يخص التضخم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يوليو الماضي بنسبة 0.6%، ليبلغ المعدل السنوي 3.2%، مقابل 2.9% في يونيو.