مسيرات حاشدة في اليمن تضامناً مع غزة

شهدت محافظات يمنية،أمس الجمعة، مسيرات جماهيرية حاشدة تحت شعار: "ثابتون مع غزة وجهوزيتنا عالية لمواجهة كل مؤامرات الأعداء"، في تأكيد على الموقف اليمني الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرات شعارات تؤكد تمسكهم بالقضية الفلسطينية ورفضهم لكل أشكال التطبيع والعدوان، مشددين على جهوزيتهم الكاملة لمواجهة أي تهديدات أو مؤامرات تستهدف الأمة وقضاياها المركزية.

وأكدت الحشود الجماهيرية أنّ القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في وجدان اليمنيين، معتبرين أنّ العدوان على غزة هو عدوان على الأمة بأكملها، داعين إلى استمرار المواقف الشعبية والرسمية المساندة للمقاومة.

يأتي ذلك بعد يوم من خطاب قائد حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، الذي جدّد فيه التأكيد على استمرار الحظر البحري المفروض على كيان الاحتلال، واصفاً إياه بأنه "مستمر وناجح وفعال ومؤثر"، مشيراً إلى أن ميناء أم الرشراش لا يزال مغلقاً بالكامل.

وتطرق الحوثي في خطابه إلى عمليات الإسناد اليمنية للمقاومة الفلسطينية، كاشفاً عن تنفيذ 14 عملية هذا الأسبوع باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، في إطار الرد على العدوان ومساندة الشعب الفلسطيني.