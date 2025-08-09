الدفاع المدني يناشد بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح المواطنين بغزة

ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة منظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح المواطنين في القطاع، والعمل الفوري لإمدادها بالوقود الخاص بمركبات الإسعاف والتدخل الأولي.

وأكدت المديرية في مناشدة عاجلة أطلقتها يوم السبت، أن كل دقيقة تمر مع توقف حركة هذه المركبات، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية سيزيد من حدة الكوارث، ويرفع من أعداد الشهداء والمصابين.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61,330 شهيدًا، و152,359 مصابًا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.