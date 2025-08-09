الرسالة نت

مكتب إعلام الأسرى: أعداد الأسرى في سجون الاحتلال تتجاوز 10,800 أسير

أفاد مكتب إعلام الأسرى أن أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أغسطس 2025 بلغت 10,800 أسير، وهو الرقم الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، ولا يشمل المعتقلين في معسكرات الجيش.

وأوضح المكتب أن بين الأسرى 49 أسيرة، منهن أسيرتان من غزة، إضافة إلى أكثر من 450 طفلاً أسيرًا. وبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3,613 معتقلاً، وهي النسبة الأعلى مقارنة بباقي التصنيفات، فيما وصل عدد من صنّفهم الاحتلال بـ"المقاتلين غير الشرعيين" إلى 2,378 معتقلاً.

كما أشار البيان إلى أن الإحصائية لا تشمل جميع معتقلي غزة، بل تضم أيضًا أسرى من لبنان وسوريا.

 

 

