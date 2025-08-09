لندن تشهد أكبر تظاهرة مؤيدة لفلسطين منذ بدء الحرب على غزة

شهدت العاصمة البريطانية لندن، اليوم، واحدة من أضخم المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان على قطاع غزة، بمشاركة نحو 700 ألف متظاهر، وفق تقديرات الحملة البريطانية لدعم الشعب الفلسطيني.

وانطلقت التظاهرة من قلب العاصمة، مرورًا بشوارع رئيسية وصولًا إلى عدد من الميادين الكبرى، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف فوري للحرب ورفع الحصار عن غزة. وردّد المحتجون هتافات تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات ضد المدنيين.

وأكد المنظمون أن الحشود الضخمة جاءت ردًا على الصمت الدولي المستمر، ولإيصال رسالة قوية للحكومة البريطانية بضرورة الضغط من أجل إنهاء العدوان، ووقف تصدير السلاح الذي يُستخدم في استهداف الأبرياء في القطاع المحاصر.

وتعد هذه التظاهرة استمرارًا لسلسلة فعاليات احتجاجية أسبوعية تشهدها لندن ومدن بريطانية أخرى، دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني وتضامنًا مع ضحايا الحرب المستمرة.