حماس: نتنياهو يتهرب من استحقاقات المفاوضات ويتحمل مسؤولية إفشالها

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود مرداوي، إن المفاوضات تمثل السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق، غير أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يواصل – على حد وصفه – سياسة التضليل والتهرب من استحقاقات المفاوضات الجدية، من خلال اتخاذ إجراءات تُفشل المسار التفاوضي مرة بعد أخرى.

وأضاف مرداوي أن نتنياهو يبدو عاجزًا عن تمرير أي اتفاق مقبول على الجانبين، بسبب رفض الجناح اليميني في حكومته، ما يدفعه إلى الاحتماء بما وصفه بـ"ذراع كاذبة" وإطالة أمد الأزمة.

وأشار إلى أن هذه المرة ستكون الأولى التي يتحمل فيها نتنياهو كامل المسؤولية عن إفشال المفاوضات، وتبعات سياساته وإجراءاته التي – بحسب مرداوي – تقوّض أي فرصة للتوصل إلى حل.