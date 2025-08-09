23 شهيدًا و124 إصابة جراء عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع إلى 23 شهيدًا و124 إصابة.

وأوضح المكتب أن غالبية هذه الإنزالات تسقط في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي أو في أحياء مفرغة قسريًا، مما يعرّض من يقترب منها للاستهداف والقتل المباشر، مشيرًا إلى أن شحنات من هذه الإنزالات سقطت سابقًا في البحر، وأدت العام الماضي إلى غرق 13 مدنيًا فلسطينيًا، أو تقع بين تجمعات المواطنين، ما يجعلها عديمة الجدوى وخطيرة على حياة المُجوّعين.

وأكد أن الجهات المختصة حذرت مرارًا من خطورة هذه الأساليب غير الإنسانية، مطالبة بإدخال المساعدات عبر المعابر البرية بشكل آمن وكافٍ، خصوصًا الغذاء وحليب الأطفال والأدوية والمستلزمات الطبية.

كما أدان المكتب استمرار سياسة هندسة التجويع والفوضى التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي، محمّلًا إياه ومعه الإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة، داعيًا إلى تحرك جدي وعاجل لفتح المعابر وتدفق المساعدات بلا قيود.