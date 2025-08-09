11 وفاة خلال 24 ساعة في غزة بسبب التجويع

أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن القطاع سجل خلال الـ24 ساعة الماضية وفاة 11 مواطنًا نتيجة التجويع ونقص الغذاء، في مؤشر وصفه بـ"الخطير" على تفاقم الكارثة الإنسانية المستمرة بفعل الحصار والحرب الإسرائيلية المتواصلة.

وأوضح أن المجاعة لن تنتهي إلا بوقف إطلاق النار بشكل كامل، وفتح المعابر أمام دخول الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتلبية احتياجات السكان. وأشار إلى أن ما وصل إلى الوزارة خلال الأيام الماضية لا يتجاوز 5% من احتياجاتها الفعلية، وهو ما يضع حياة آلاف المرضى على المحك.

وبيّن أن نحو 12 ألف حالة مرضية في غزة تحتاج إلى تحويلات عاجلة للعلاج في الخارج، في ظل انعدام الإمكانيات الطبية المحلية، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الوفيات بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.