مستجدات حرب الإبادة في يومها الـ674

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ674 على التوالي، ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، وسط تصعيد ميداني وحصار خانق يفاقم مأساة السكان.

فجر اليوم الأحد، نفّذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف للمناطق الشرقية للمدينة، وإطلاق نار من الزوارق الحربية قبالة ساحل شمال غربي غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن ارتقاء 4 شهداء، بينهم الشاب وائل موسى البريم وشقيقته دعاء، إضافة إلى الشاب طالب صدقي أبو عطيوي، وإصابة آخرين.

في الوقت نفسه، قصفت طائرات الاحتلال وسط مدينة خان يونس، وأطلق الطيران المسيّر النار على منازل المواطنين في شارع يافا بحي التفاح شمال شرقي غزة، فيما خلّف القصف على محيط تبة النوري قرب برج التركماني غرب النصيرات إصابات متعددة.

ووفق وزارة الصحة، استشهد منذ فجر السبت 47 مواطنًا، بينهم 40 من طالبي المساعدات شمالي القطاع، حيث أعلن مستشفى حمد الطبي عن استقباله 9 شهداء و181 مصابًا من هذه الفئة.

المجازر اليومية تتزامن مع حرب تجويع قاسية، جعلت من رغيف الخبز أسمى أماني الغزيين، وسط معاناة متفاقمة وأمعاء خاوية.