عشرات الآلاف يتظاهرون في إسطنبول تضامناً مع غزة

خرج مساء أمس آلاف المتظاهرين في شوارع مدينة إسطنبول التركية، معبرين عن تضامنهم مع أهل غزة في وجه حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

رفع المتظاهرون شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي، مطالبين بوقف فوري للأعمال العسكرية، ومؤكدين دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها في الحرية والكرامة.

وشهدت المظاهرة مشاركة واسعة من مختلف الفئات والجنسيات، وسط أجواء من الحزن والغضب، حيث طالب المحتجون المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء الحصار ووقف الانتهاكات بحق المدنيين في غزة.