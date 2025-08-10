تظاهرة حاشدة في ستوكهولم دعماً لغزة

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم الأحد، تظاهرة جماهيرية حاشدة دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنديدًا بحرب الإبادة المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر، وسط مشاركة واسعة من مواطنين سويديين وأوروبيين وعرب وفلسطينيين مقيمين في البلاد.

وانطلقت المسيرة من ساحة مركزية وسط المدينة، حيث حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها شعارات تطالب بوقف فوري للحرب، ورفع الحصار عن غزة، وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وردد المشاركون هتافات باللغتين السويدية والإنجليزية، تندد بالمجازر التي طالت آلاف المدنيين، وتستنكر سياسات التجويع وحرمان سكان غزة من الغذاء والدواء والمياه، مؤكدين أن استمرار الصمت الدولي يمنح الاحتلال ضوءًا أخضر لمواصلة جرائمه.

وشارك في التظاهرة ناشطون من مؤسسات حقوقية وإنسانية سويدية، وأحزاب سياسية معارضة، إضافة إلى ممثلين عن الجاليات العربية والإسلامية، حيث شددوا على ضرورة تصعيد الضغط الشعبي والسياسي في أوروبا لوقف تزويد الاحتلال بالسلاح، وفرض عقوبات دولية عليه.