17 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم بينهم 8 من منتظري المساعدات

استشهد 17 مواطنًا فلسطينيًا، منذ فجر اليوم الأحد، جراء قصف وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم 8 مواطنين كانوا بانتظار وصول المساعدات الإغاثية شمالي القطاع.

وأفادت مصادر طبية أن الشهداء الآخرين سقطوا في استهدافات متفرقة شملت أحياء سكنية ومناطق تجمع للمدنيين، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة، بعضهم في حالة خطيرة، وسط استمرار الحصار الخانق ونقص الإمدادات الطبية والغذائية.

وتشهد مناطق شمال غزة أوضاعًا إنسانية كارثية، حيث يضطر آلاف المدنيين للتجمع في نقاط توزيع المساعدات رغم المخاطر، في محاولة لتأمين قوت يومهم وسط تصعيد عدوان الاحتلال.