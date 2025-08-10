الآلاف في تشيلي يحتجون ضد التجويع "الإسرائيلي" لغزة

خرج آلاف الأشخاص إلى ساحات العاصمة التشيليّة سانتياغو، احتجاجًا على سياسة التجويع الإسرائيلية المتواصلة بقطاع غزة.

وسار المتظاهرون في الشارع الرئيس بسانتياغو، حاملين أواني طهي فارغة، للفت الانتباه إلى أزمة الغذاء المستمرة في غزة.

ورغم برودة الطقس، رفعوا لافتاتٍ كُتبت عليها عبارات مثل "صمتك يعني تواطؤك"، و"تشيلي لن تصمت في وجه الجوع"، و"لا تغفروا لمرتكبي الإبادة الجماعية وشركائهم".

وقام عدد من النشطاء بطلاء الشارع الرئيسي في سانتياغو بالألوان الأحمر والأبيض والأخضر، تعبيرًا عن دعوتهم للمجتمع الدولي للتحرك من أجل غزة.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.