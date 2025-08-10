حماس: نتنياهو يواصل خداع الجمهور وكل ما قاله جملة من الأكاذيب

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طاهر النونو، يوم الأحد، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل محاولاته خداع الجمهور معتبرًا أن كل ما قاله في خطابه الأخير بشأن نيته توسيع العدوان على غزة "جملة من الأكاذيب".

وقال النونو لموقع "غزة هيرالد" الناطق بالإنجليزية: "نتنياهو لا يستطيع أن يواجه الحقيقة ويعمل على إخفائها وتضليل الرأي العام".

وأضاف أن منع نتنياهو دخول الصحفيين إلى قطاع غزة أكبر دليل على أكاذيبه ومحاولته حجب الحقيقة.

ودعا النونو المجتمع الدولي للضغط على نتنياهو للسماح للصحفيين بالدخول إلى غزة لمشاهدة الحقيقة كاملة حول جريمة الإبادة الجماعية وحرب التجويع.