ردود فعل غربية وأممية غاضبة على اغتيال مراسلي الجزيرة في غزة

قوبل اغتيال مراسلي قناة الجزيرة، أنس الشريف ومحمد قريقع، ومصوريهما في غزة، بإدانات واسعة من شخصيات وهيئات أممية ودولية، اعتبرت الحادثة جريمة خطيرة ضد حرية الصحافة.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قدّم تعازي المنظمة الدولية لأسرة الجزيرة، مؤكداً أن الأمم المتحدة تندد بجميع عمليات قتل الصحفيين، وشدد على أن العاملين في الإعلام يجب أن يتمكنوا من أداء عملهم بحرية ودون استهداف.

من جانبها، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إيرين خان، إن الجيش الإسرائيلي يحاول قتل الحقيقة لكنه لن ينجح، مؤكدة أن الصحفيين الذين يكشفون فظائع الاحتلال في غزة يتعرضون للاستهداف المباشر، ووصفت أنس الشريف بـ"الصحفي الشجاع" الذي أبلغها سابقاً بأنه سيواصل كشف الحقائق مهما كانت المخاطر.

كما عبّرت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) عن صدمتها، مؤكدة أن طاقم الجزيرة قُتل في هجوم على خيمة مخصصة للإعلاميين، مشيرة إلى أن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 180 صحفياً فلسطينياً منذ بدء الحرب.

بدوره، أعرب نادي الصحافة الأميركي عن حزنه العميق، ووصف رئيسه أنس الشريف بأنه "صحفي مرموق"، مذكراً بأنه واحد من أكثر من 200 صحفي قُتلوا منذ اندلاع الحرب، في حصيلة غير مسبوقة في النزاعات المعاصرة.