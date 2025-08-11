شهداء من النازحين وأحزمة نارية على حي الزيتون

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين نازحين في مدينتي غزة وخان يونس، مما أسفر عن شهداء.

ففي أحدث التطورات، قصفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع اللبابيدي بمدينة غزة، مما أدى لاستشهاد 3 أشخاص.

وبالتزامن نفذت الطائرات الإسرائيلية أحزمة نارية على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن مصابين معظمهم أطفال، كما شنت غارات على المناطق الشرقية للمدينة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم عمليات نسف جديدة للمباني في الأحياء الشرقية لمدينة غزة.

وخلال الليلة الماضية التي شهدت اغتيال مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل إثر قصف خيمة للصحفيين في باحة مجمع الشفاء، استهدفت غارة جوية منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة مما أسفر عن 5 شهداء، وفقا لمصدر في المستشفى المعمداني.

شهداء بخان يونس

وفي جنوب قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في المخيم الغربي بمدينة خان يونس.

كما نفذت طائرات الاحتلال غارات شمال مدينة خان يونس، بحسب المصادر نفسها.

وفي وسط القطاع، استهدفت مروحيات إسرائيلية منزلا في مخيم النصيرات.

وبالتزامن قصفت المدفعية والزوارق الحربية المناطق الشمالية والغربية للمخيم.

وكانت مصادر طبية في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 52 فلسطينيا أمس الأحد في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في القطاع، بينهم 26 من المجوّعين الباحثين عن طعام.

ومنذ تولي ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" التحكم بتوزيع المساعدات في مايو/أيار الماضي، استشهد أكثر من 1500 فلسطيني عند مراكز التوزيع بنيران قوات الاحتلال والمسلحين الأجانب المتعاقدين مع المؤسسة.

ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس/آذار الماضي، استشهد أكثر من 9900 فلسطيني وأصيب 41 ألفا، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.