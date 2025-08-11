منتدى الإعلاميين: الاحتلال ارتكب مجزرة بحق الحقيقة باغتيال 6 صحفيين في غزة

أعلن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن استشهاد ستة صحفيين فلسطينيين، بينهم مراسلان لقناة الجزيرة، إثر استهداف مباشر لخيمة الصحفيين قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، أثناء تغطيتهم جرائم الاحتلال بحق المدنيين في القطاع.

ووفق بيان المنتدى، فإن الشهداء هم:

أنس الشريف – مراسل قناة الجزيرة

محمد قريقع – مراسل قناة الجزيرة

إبراهيم ظاهر – مصور صحفي

مؤمن عليوة – مصور صحفي

محمد نوفل – مساعد مصور صحفي

محمد الخالدي – صحفي

وأكد المنتدى أن استهداف الصحفيين رغم وضوح هويتهم يعد "جريمة حرب مكتملة الأركان" وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة، وداعياً الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للتحرك العاجل ومحاسبة قادة الاحتلال.

وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة ترفع عدد الصحفيين الذين قُتلوا منذ بداية العدوان على غزة إلى 238 صحفياً وصحفية، في حصيلة هي الأعلى بتاريخ العمل الصحفي الفلسطيني.

واختتم المنتدى بتقديم التعازي لذوي الشهداء وللأسرة الصحفية، مجدداً العهد على مواصلة حمل رسالة الحقيقة التي ارتقى من أجلها الزملاء.