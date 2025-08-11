الصحة: 18 ألف جريح في غزة بحاجة للتأهيل الطبي

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن 18 ألف جريح في قطاع غزة يحتاجون لتأهيل طبي، مشيرة لارتفاع عدد المصابين منذ بدء حرب الإبادة إلى 153 ألف جريح.

وأضافت وزارة الصحة في تصريحات تابعتها "الرسالة نت" أن الاحتلال يمارس الإبادة الصحية باستهدافه المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع.

وعن حالات سوء التغذية جراء المجاعة المتفاقمة في القطاع، قالت وزارة الصحة، إن 28 ألف حالة يعانون من سوء تغذية في القطاع، في الوقت الذي ينكر الاحتلال انتشار المجاعة بغزة.

في حين، بينت أن41% من مرضى الكلى يموتون بسبب نقص العلاج، واصفة ما يحدث في القطاع جرائم حرب مركبة وإبادة جماعية.