فصائل المقاومة: اغتيال ستة من فرسان الحقيقة في غزة جريمة لإسكات صوتها

فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى ستة من شهداء الأسرة الصحفية وتحمّل الاحتلال مسؤولية الجريمة

غزة – نعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية ستة من الصحفيين الفلسطينيين الذين ارتقوا أثناء تأدية واجبهم المهني والوطني في تغطية جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

والشهداء هم:

أنس الشريف – صحفي

محمد قريقع – صحفي

إبراهيم ظاهر – مصور صحفي

مؤمن عليوة – مصور صحفي

محمد نوفل – مساعد مصور

محمد الخالدي – صحفي

وأوضحت الفصائل أن الشهداء قُتلوا جراء عملية اغتيال إسرائيلية استهدفت خيمة صحفيي قناة الجزيرة قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، واصفة الجريمة بأنها محاولة لحجب صوت الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال.

وأكدت فصائل المقاومة أن استهداف الطواقم الإعلامية يعكس "حالة الرعب والخوف لدى العدو من الكلمة الحرة والصورة الصادقة"، ويأتي تمهيداً لارتكاب مزيد من الجرائم بعيداً عن عدسات الإعلام.

وحملت الفصائل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية، داعية المجتمع الدولي ومؤسسات الإعلام الحر إلى كسر الصمت واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته التي وصفتها بأنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء والقوانين الإنسانية والدولية.

واختتمت الفصائل بيانها بتقديم التعازي لقناة الجزيرة وذوي الشهداء، مؤكدة التمسك برسالة الحرية والحقيقة التي استشهد من أجلها الصحفيون.