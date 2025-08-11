222 شهيداً بينهم 101 طفل جراء المجاعة وسوء التغذية في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، عن تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم طفل، جراء سوء التغذية الذي يضرب القطاع بفعل الحصار الخانق ونقص المواد الغذائية الأساسية.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفعت بذلك إلى 222 شهيداً، من بينهم 101 طفل، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعكس كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها سكان القطاع، خاصة الأطفال وكبار السن، في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الغذائية والدوائية.

وأكدت الوزارة أن الوضع الصحي والإنساني يزداد تدهوراً يوماً بعد يوم، محذّرة من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في أعداد الضحايا خلال الأيام المقبلة.