نقابة الصحافيين تستنكر اغتيال 7 صحفيين بقصف إسرائيلي قرب مستشفى الشفاء

استنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين جريمة الاغتيال التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، باستهداف خيمة صحفيين بجانب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد سبعة صحفيين، بينهم الزميلان أنس الشريف ومحمد قريقع.

وأوضحت النقابة أن الزميل أنس الشريف كان قد تقدم قبل أسبوع بشكوى مكتوبة، ذكر فيها تعرضه لتهديدات مباشرة بالاغتيال والتصفية من قبل الاحتلال.

وطالب نقيب الصحافيين، ناصر الأسطل، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للصحفيين في قطاع غزة، واتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه الممنهجة بحق الإعلاميين.