6 شهداء من طالبي المساعدات برصاص قوات الاحتلال شمال رفح

أفادت مصادر في وزارة الصحة اليوم، باستشهاد 6 مواطنين من طالبي المساعدات الإنسانية، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم قرب مراكز توزيع الإغاثة شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن الضحايا كانوا ضمن مئات المدنيين الذين تجمعوا في المنطقة على أمل الحصول على المواد الغذائية المحدودة التي تدخل القطاع، في ظل الحصار الخانق واستمرار سياسة التجويع المتعمدة بحق السكان.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تستهدف المدنيين خلال محاولاتهم الحصول على المساعدات، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من أعداد الضحايا يومًا بعد يوم.