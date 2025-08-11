مناشدة عاجلة لتوفير الأكفان في غزة لإكرام الشهداء والموتى

أطلقت جمعية قيراطان الخيرية للتغسيل والتكفين بالمجان – قطاع غزة، مناشدة عاجلة إلى كافة المؤسسات الخيرية والإغاثية، للمساندة في توفير الأكفان والمستلزمات الأساسية اللازمة لتغسيل وتكفين الشهداء والموتى في جميع مستشفيات القطاع، مجانًا وعلى مدار الساعة.

وقالت الجمعية إن استمرار العدوان على غزة والارتفاع الكبير في أعداد الشهداء، تسبب في نقص حاد وخطير في المستلزمات الأساسية، ما يهدد بتوقف عمل المغاسل، ويعرض كرامة الشهداء والموتى للإهمال، إضافة إلى خطر انتشار الأوبئة.

وأوضحت أن النواقص تشمل نفاد شبه تام من الأكفان والنايلون العازل، ونقصًا في مواد التنظيف والتعقيم وأكياس القمامة، مما اضطر بعض المغاسل لاستخدام وسائل بدائية. وبيّنت أن تكلفة تجهيز الشهيد الواحد تبلغ 38 شيكلًا فقط، بواقع 30 شيكلًا للكفن و8 شيكلات للنايلون الخاص، وأن متوسط الحاجة اليومية يبلغ 100 كفن، أي ما يعادل 3800 شيكل يوميًا، و114 ألف شيكل شهريًا (حوالي 38 ألف دولار).

ودعت الجمعية الجميع إلى أداء هذا الواجب الشرعي والإنساني العاجل، والتواصل عبر أرقامها:

📞 +972595300027

📞 +972593033847