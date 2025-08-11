التجمع الوطني في غزة يدعو لميثاق صمود وطني ويرفض النزوح

أصدر التجمع الوطني لعلماء ودعاة ومثقفي غزة بيانًا دعا فيه إلى تعزيز الصمود ورفض النزوح جنوبًا من مدينة غزة، مؤكدًا أن البقاء في البيوت والأحياء والمخيمات واجب ديني ووطني، وأن النزوح لا يضمن النجاة بل قد يؤدي إلى مخاطر أكبر تشمل فقدان الأرض وضياع المصير الفلسطيني.

وشدد البيان على ضرورة إعلان ميثاق صمود وطني عاجل تشارك فيه القوى المدنية والعشائرية والهيئات الإسلامية والمسيحية، يتعهد فيه الجميع بعدم مغادرة غزة. كما دعا إلى تركيز الخطاب الديني والإعلامي على رسالة واضحة: "البقاء صمود… والنزوح اضطرار"، وتفعيل الأدوار المجتمعية لدعم السكان في مواجهة التهديدات.

وأشاد التجمع بأهالي غزة الذين أفشلوا على مدار 22 شهرًا مخططات الاحتلال للتهجير، محذرًا من أن هذه المخططات تستهدف تهجير سكان القطاع بأكمله، مؤكّدًا أن إفشالها اليوم في غزة يعني إفشالها إلى الأبد