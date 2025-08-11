مراسلون بلا حدود تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن لحماية صحفيي غزة

قالت منظمة مراسلون بلا حدود في تصريح للتلفزيون العربي، إن الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لصحفيي غزة يندرج ضمن نهج ممنهج يقوم على حملات تشويه واستهداف شخصيات إعلامية، بهدف إسكات الأصوات الحرة ومنع نقل الحقائق للعالم.

وأوضحت المنظمة أن قوات الاحتلال قتلت منذ السابع من أكتوبر أكثر من 250 صحافيًا وصحافية في قطاع غزة، في ما اعتبرته واحدًا من أكثر الحملات دموية ضد الإعلاميين في التاريخ الحديث، مؤكدة أن ذلك يشكل جريمة حرب واضحة تستدعي تحركًا عاجلًا.

وطالبت مراسلون بلا حدود بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة سبل حماية الصحفيين في مناطق النزاع، وفرض آليات ملزمة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، مشددة على أن حرية الصحافة ليست ترفًا، بل هي حق أساسي يضمن كشف الحقيقة ومنع الإفلات من العقاب.