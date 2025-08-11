وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي للتحرك الفوري والاعتراف بدولة فلسطين

دعا وزير الخارجية الإسباني، اليوم، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراء فوري لمنع موجة جديدة من العنف الإسرائيلي في قطاع غزة، محذراً من أن استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتفاقم المجاعة يشكلان تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي.٩

وأكد الوزير أن "لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث في غزة من تصعيد عسكري وحصار خانق"، مشدداً على أن الوقت قد حان لأن يحذو الاتحاد الأوروبي حذو إسبانيا في الاعتراف بدولة فلسطين، باعتباره خطوة ضرورية نحو تحقيق السلام العادل والدائم.

وأشار إلى أن بلاده ستواصل الضغط على الشركاء الأوروبيين للتحرك العاجل، ورفض الصمت أمام ما وصفه بـ"الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين".