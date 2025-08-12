مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ676

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، استشهاد 9 مواطنين منذ فجر اليوم جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على خانيونس وحي الزيتون جنوب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 مواطنين إثر قصف منزل لعائلة الحصري قرب مسجد الفاروق، فيما ارتقى 5 آخرون وأصيب عدد من النازحين جراء استهداف خيمة لعائلة أبو لطيفة في حارة المجايدة بمواصي خانيونس.

كما أُعلن عن استشهاد الطفل أسيد بلال أبو عاصي متأثراً بإصابته في قصف سابق لخيمة عائلته في مواصي خانيونس، ليلتحق بأسرته التي قضت في الهجوم ذاته.

واستهدفت مدفعية وطائرات الاحتلال شمالي مخيم البريج وسط القطاع، كما شنت غارتين شرق المدينة. وفي حي تل الهوا جنوب غرب غزة، قصف الاحتلال 3 منازل قرب الكلية الجامعية، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات، بينما تعذّر انتشال الضحايا بسبب إطلاق النار على طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر رغم وجود تنسيق مسبق.

وأصيب المسعف ضياء محمد سليمان البيوك من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بشظايا قذيفة مدفعية في كتفه الأيمن أثناء إنقاذه محاصرين في حي الزيتون، ونُقل إلى مستشفى القدس حيث وصفت حالته بالمستقرة.

في سياق متصل، أعلن مستشفى حمد شمالي القطاع استقبال 16 شهيدًا و139 مصابًا من طالبي المساعدات، جرى تحويلهم إلى مستشفى الشفاء ومستشفى السرايا الميداني.

تتواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على غزة لليوم الـ676، وسط تصعيد في القتل والتدمير والتهجير والتجويع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.