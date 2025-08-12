حملة مداهمات واعتقالات (الإسرائيلية) واسعة في الضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

تم اعتقال الشقيقين زاهي وعمرو إبراهيم الديك في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن نعيم سلمان في بلدة بروقين، واعتدت عليه واحتجزته للتحقيق ميدانيًا.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا خلال اقتحام مخيم العين غرب المدينة، دون الكشف عن هويته حتى الآن.

كما اعتُقل عز عميرة من حي الإرسال في رام الله، والشاب محمد أبو كويك من مخيم الأمعري برام الله، بالإضافة إلى معزوز جعرون من ضاحية شويكة في طولكرم، في محاولة للضغط على نجله لتسليم نفسه.

وفي بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة منفذ عملية قدوميم، واعتقلت والدته وشقيقته وشقيقه، بهدف الضغط عليه لتسليم نفسه.

وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد مستمر لعمليات الاقتحام والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل شبه يومي في الضفة الغربية.