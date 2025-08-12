استشهاد 7 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في حي الزيتون

أعلنت مصادر طبية فلسطينية صباح اليوم عن استشهاد 7 أشخاص جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفادت المصادر بأن القصف أدى إلى دمار واسع في المنزلين، ما أسفر عن استشهاد عدد من أفراد العائلة، بينهم نساء وأطفال، وسط حالة من الحزن والصدمة بين سكان الحي الذين شهدوا تزايدًا في استهداف المدنيين خلال الأيام الماضية.

في السياق ذاته، هرعت الطواقم الطبية والإسعافية إلى مكان الحادث وسط أصوات الانفجارات المستمرة، حيث تعمل على انتشال الجثث وتقديم الإسعافات للمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية بسبب الحصار المستمر.

ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة من الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة التي خلفت عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ما يفاقم من مأساة السكان الذين يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة للغاية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تجاهله الكامل للقوانين والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، ما يعكس سياسة ممنهجة لفرض المزيد من القتل والتدمير بحق الشعب الفلسطيني.

المناطق السكنية في قطاع غزة تحولت إلى ساحات دمار ودماء، وسط دعوات محلية ودولية لوقف العدوان وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المحتاجين، بينما يواجه السكان أبشع فصول المعاناة اليومية.