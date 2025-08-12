الاحتلال يفرج عن 10 أسرى فلسطينيين من غزة بحالة صحية سيئة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن عشرة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، بعد اعتقالهم لفترات مختلفة في سجون الاحتلال، ضمن عمليات التوغل والاقتحامات التي استهدفت القطاع خلال الأشهر الماضية.

وأكدت مصادر طبية في قطاع غزة وصول الأسرى المفرج عنهم بحالة صحية سيئة، حيث بدت عليهم علامات التعذيب والإنهاك.

ويُذكر أن الأسرى الذين أُفرج عنهم هم: خليل الرحمن عصام عرام، محمد سامي محمود الهسي، محمد فاروق حمدان أبو عودة، محمد موسى خضر الحواجري، أحمد حماد أحمد الفرا، باسل زياد عبد الله أبو سليمان، محمد مصطفى عبد أبو زين، إبراهيم خليل إبراهيم أبو سعود، رزق سليمان رزق سلوت، وأحمد أسامة نايف موسى.

ولا يزال العديد من معتقلي غزة محتجزين في ظروف غامضة وسياسة الإخفاء القسري مستمرة بحقهم، فيما تشير تقديرات إدارة سجون الاحتلال إلى وجود نحو 1846 أسيرًا فلسطينيًا تصنفهم كـ"مقاتلين غير شرعيين"، وذلك قبل الإفراج عن هذه الدفعة الأخيرة.