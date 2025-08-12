استشهاد ضابط الإطفاء عبد الرحمن أبو لطيفة وعائلته بقصف الاحتلال

نعت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة الشهيد عبد الرحمن ماهر أبو لطيفة، ضابط الإطفاء في مركز بني سهيلا، الذي استشهد اليوم إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيمتهم في شارع المجايدة بمنطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

وأفادت المديرية أن القصف لم يكتفِ بإزهاق روح الزميل عبد الرحمن، بل أدى أيضاً إلى استشهاد والديه، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في القطاع المحاصر.

وأكدت المديرية أن استشهاد عبد الرحمن ماهر أبو لطيفة يعكس حجم المخاطر والتحديات التي يواجهها رجال الدفاع المدني أثناء أداء واجبهم في حماية المدنيين والتصدي لأضرار القصف الإسرائيلي، في ظل ظروف قاسية وموارد محدودة.

وباستشهاد عبد الرحمن، يرتفع إجمالي شهداء الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة إلى 137 شهيدًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الحالي، وسط استمرار القصف والتدمير الذي يعصف بالبنية التحتية للمدن والمناطق السكنية.

وتواصل فرق الدفاع المدني عملها البطولي رغم الخطر الداهم، في ظل نقص الإمكانيات وغياب الحماية الدولية، مستمرة في إنقاذ المدنيين وإخماد الحرائق وإزالة الركام وسط محاولات الاحتلال المستمرة لاستهدافهم.