الصحة: 100 شهيد بينهم 31 من طالبي المساعدات خلال 24 ساعة

وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 100 شهيد، بينهم 11 شهيدًا تم انتشالهم، بالإضافة إلى تسجيل 513 إصابة جديدة. وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، لا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني عاجزة عن الوصول إلى عدد من الضحايا المحتجزين تحت الركام وفي الطرقات.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 61,599 شهيدًا و154,088 إصابة. كما بلغ إجمالي الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,078 شهيدًا و42,047 إصابة.

وفيما يخص شهداء المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد تم تسجيل 31 شهيدًا و388 إصابة، لترتفع حصيلة شهداء لقمة العيش إلى 1,838 شهيدًا وأكثر من 13,409 إصابات.

وسجلت مستشفيات القطاع خلال نفس الفترة 5 حالات وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة نتيجة هذه الظروف إلى 227 حالة، من ضمنهم 103 أطفال.

الحالة الإنسانية في غزة تتدهور بشكل خطير وسط استمرار الحصار والعدوان، ما يفاقم من مأساة السكان المدنيين ويزيد من معاناتهم اليومية.